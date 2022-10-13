Путин заявил, что за взрывами на «Северных потоках» стоят США, Украина и Польша, и они получили наибольшую выгоду

Президент России Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя", что США, Украина и Польша являются основными бенефициарами взрывов на газопроводах "Северный поток", и предположил, что они, вероятно, тоже за ними стоят, сообщает ТАСС.

"Ведь повышается геополитическое значение остающихся газовых систем. Они проходят по территории Польши, Украины — все в свое время Россия построила за свои деньги", — подчеркнул Путин.

По словам президента России, выигрывают от этого и США, которые теперь могут поставлять энергоресурсы по завышенным ценам. Он отметил, что "понятно, кто за этим стоит".

Он также назвал взрывы на газопроводах "самым опасным прецедентом" и "актом международного терроризма".

Российский лидер также заявил, что его страна может перенести транзит газа из "Северного потока" в Черноморский регион и Турцию.

"И таким образом сделать основные маршруты поставок нашего природного газа в Европу через Турцию, создав в Турции крупнейший газовый хаб для Европы, если, конечно, в этом заинтересованы наши партнеры", - сказал он.

Путин также пояснил, что Россия готова возобновить поставки газа в Европу по сохранившейся ветке "Северного потока".

"Как говорится, мяч на стороне Евросоюза. Если они хотят, просто откройте кран и все. Мы никого ни в чем не ограничиваем, готовы поставлять дополнительные объемы в осенне-зимний сезон", - сказал он.

Путин также отметил, что "Северный поток" можно отремонтировать, "но смысл в этом будет только в том случае, если он продолжит работать и будет сохранен в целости".

Nord Stream 2 AG сообщила, что в ночь на 26 сентября произошло резкое падение давления в линии А газопровода, проходящего по дну Балтийского моря.

Ведется следствие по выяснению причин инцидента на газопроводе. Утечка газа произошла в водах ИЭЗ Дании недалеко от Борнхольма.

Газопровод "Северный поток-2" состоит из двух ниток, проходящих по дну Балтийского моря, общей мощностью около 55 млрд кубометров газа в год.