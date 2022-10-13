Галкин выступает теперь не перед русскими, а перед украинцами

Максим Галкин, выступая с концертами за границей, добавил в программу шутки на украинском языке, по причине того, что его шоу посещают много украинцев.

Комик Максим Галкин в течение нескольких месяцев выступает за рубежом. В настоящее время артист даёт концерты в Европе и нашёл, как привлечь местного зрителя.

Телеграм-канал "НеМалахов" сообщает, что юморист стал шутить на украинском языке. Данными сведениями в своем блоге поделилась одна из поклонниц артиста, посетившая его концерт.

На выступлении в Барселоне Галкину вручили украинский талисман - "хустинку" (платок с надписями на мове).