Галкин выступает теперь не перед русскими, а перед украинцами
2022-10-13
11:39
Максим Галкин, выступая с концертами за границей, добавил в программу шутки на украинском языке, по причине того, что его шоу посещают много украинцев.
Комик Максим Галкин в течение нескольких месяцев выступает за рубежом. В настоящее время артист даёт концерты в Европе и нашёл, как привлечь местного зрителя.
Телеграм-канал "НеМалахов" сообщает, что юморист стал шутить на украинском языке. Данными сведениями в своем блоге поделилась одна из поклонниц артиста, посетившая его концерт.
На выступлении в Барселоне Галкину вручили украинский талисман - "хустинку" (платок с надписями на мове).
Опубликовано: Наталья Гончарова
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