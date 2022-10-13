Сын Джо Байдена погиб в Ираке: по версии отца

Джо Байден, которому скоро исполнится 80 лет, продолжает веселить публику своими нелепыми заявлениями. Новый перл американского президента был о том, что его старший сын погиб в Ираке.

В реальности мужчина нашел вполне гражданскую смерть, он умер от рака. Но Байден, видимо, об этом не в курсе.

Высказывание было резко раскритиковано и высмеяно пользователями Твиттера. Читатели указывали, что недалеко и посмертное награждение пурпурное сердце с возведением военного мемориала.

А общее настроение реакции сводилось к тому, что пора сказать Джо Хватит! Да и в стране следует ввести верхнюю границу по возрасту для возможности избираться на высший пост в стране.