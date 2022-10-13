Сын Джо Байдена погиб в Ираке: по версии отца
2022-10-13
15:37
Джо Байден, которому скоро исполнится 80 лет, продолжает веселить публику своими нелепыми заявлениями. Новый перл американского президента был о том, что его старший сын погиб в Ираке.
В реальности мужчина нашел вполне гражданскую смерть, он умер от рака. Но Байден, видимо, об этом не в курсе.
Высказывание было резко раскритиковано и высмеяно пользователями Твиттера. Читатели указывали, что недалеко и посмертное награждение пурпурное сердце с возведением военного мемориала.
А общее настроение реакции сводилось к тому, что пора сказать Джо Хватит! Да и в стране следует ввести верхнюю границу по возрасту для возможности избираться на высший пост в стране.
Опубликовано: Сергей Стаалкер
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Макрон пригласил Путина на переговоры по Украине
В Башкирии маленькая девочка 10 лет спасла на пожаре четверых
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси
Дочь Тереховой Анна в первый раз за 10 лет показала свою исхудавшую мать
Зеленский попросил G7 разместить миротворцев на границе Украины с Беларусью