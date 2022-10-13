Минобороны РФ: 20 пленных ВС России вернулись домой по итогам переговоров с Киевом
2022-10-13
18:52
Министерство обороны России сообщило о вызволении двадцати российских военнопленных.
Вечером четверга пресс-служба российского Министерства обороны сообщила, что по итогам успешных переговоров с украинским правительством, сегодня из плена ВСУ были освобождены двадцать российских военнопленных, которые уже вернулись на территорию Российской Федерации.
Днём ранее в Минобороны Украины заявили, что после новых переговоров с Москвой Россия вернула 32 украинских военнопленных и тело погибшего гражданина Израиля.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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