В Польше посоветовали Украине нанести удары по территории России
2022-10-13
21:57
Польский генерал запаса Мирослав Ружаньский посоветовал Украине нанести удары по территории России.
В четверг, 13 октября 2022 года, генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский в эфире Radio Zet заявил, что «лучшая форма защиты – это нападение», рассуждая об украинском конфликте.
Свои заявлением Ружаньский фактически призвал Украину нанести удар по территории России и заявил о том, что ВСУ могут нанести удар по российской транспортной инфраструктуре после получения ракет MGM с дальностью до 300 километром и РСЗО HIMARS американского производства.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей
ООН уговаривает Евросоюз и США снять ограничения на экспорт удобрений и продовольствия из России
Генеральная Ассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию
Волочкова намерена исполнять патриотические песни
Тертель: КГБ знает о подготовке серии терактов в Беларуси