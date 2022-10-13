В Польше посоветовали Украине нанести удары по территории России

Польский генерал запаса Мирослав Ружаньский посоветовал Украине нанести удары по территории России.

В четверг, 13 октября 2022 года, генерал запаса польской армии Мирослав Ружаньский в эфире Radio Zet заявил, что «лучшая форма защиты – это нападение», рассуждая об украинском конфликте.

Свои заявлением Ружаньский фактически призвал Украину нанести удар по территории России и заявил о том, что ВСУ могут нанести удар по российской транспортной инфраструктуре после получения ракет MGM с дальностью до 300 километром и РСЗО HIMARS американского производства.