Кулеба признался пранкерам, что Украина обстреливает Белгород
2022-10-13
22:59
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.
В ходе разговора Кулеба признал, что Украина причастна к обстрелам в Крыму и Белгородской области. Он также ответил, что стране необходимо 5 млрд долларов ежемесячно и посетовал на то, что Европа устала от санкций.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что Украина не имеет отношения к ударам по Белгороду и Крыму.
Опубликовано: Светлана Репина
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