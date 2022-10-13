Кулеба признался пранкерам, что Украина обстреливает Белгород

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили главе МИД Украины Дмитрию Кулебе, представившись бывшим послом США в РФ Майклом Макфолом.

В ходе разговора Кулеба признал, что Украина причастна к обстрелам в Крыму и Белгородской области. Он также ответил, что стране необходимо 5 млрд долларов ежемесячно и посетовал на то, что Европа устала от санкций.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью ВВС заявил, что Украина не имеет отношения к ударам по Белгороду и Крыму.