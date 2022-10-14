Кулеба: Украина готовила контрнаступление вместе с США и Великобританией
2022-10-14
00:32
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что США и Великобритания помогали ВСУ подготовить контрнаступление.
14 октября глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе разговора с пранкерами признал, что Соединённые Штаты и Великобритания принимали непосредственное участие в разработке стратегии контрнаступления на юге страны.
Также Кулеба заявил, что Вашингтон должен перебороть свой «психологический барьер» и поставить Киеву системы противовоздушной обороны, а также «даже какие-нибудь старенькие» танки Abrams.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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