Саммит СНГ с участием Лукашенко и Путина проходит в Астане

2022-10-14

12:05

14 октября в столице Казахстана стартовал саммит Содружества независимых наций.

Днём пятницы в казахстанской столице Астане начался саммит Содружества независимых наций, на который также прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин. Во время выступления на саммите Лукашенко заявил, что все страны-участницы СНГ могут подвергнуться внушительному давлению со стороны Запада.

Также на саммите Александр Лукашенко объявил о введении режима повышенной террористической опасности в Беларуси, отметив, что он не означает начало контртеррористической операции в стране.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







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