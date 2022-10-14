Саммит СНГ с участием Лукашенко и Путина проходит в Астане

14 октября в столице Казахстана стартовал саммит Содружества независимых наций.

Днём пятницы в казахстанской столице Астане начался саммит Содружества независимых наций, на который также прибыли президент Беларуси Александр Лукашенко и его российский коллега Владимир Путин. Во время выступления на саммите Лукашенко заявил, что все страны-участницы СНГ могут подвергнуться внушительному давлению со стороны Запада.

Также на саммите Александр Лукашенко объявил о введении режима повышенной террористической опасности в Беларуси, отметив, что он не означает начало контртеррористической операции в стране.