Лукашенко объяснил, что имел ввиду Макей под «контртеррористической операцией»

Ночью 14 октября издание «Известия» опубликовало интервью с главой МИД «Беларуси Владимиром Макеем, в котором он сообщил о введении в стране режима контртеррористической операции. Лукашенко пришлось давать пояснения.

Во время саммита в Астане президент Беларуси объяснил журналистам, что в стране введен режим повышенной террористической опасности.

По его словам, он включает развертывание союзной группировки войск с Россией, причем ее основу составляет белорусская армия.

Владимир Макей утром 14 октября пояснил, что речь идет о проведении мероприятий контртеррористического характера, о чем на этой неделе говорили президент и глава КГБ.