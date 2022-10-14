Лукашенко объяснил, что имел ввиду Макей под «контртеррористической операцией»
2022-10-14
12:07
Ночью 14 октября издание «Известия» опубликовало интервью с главой МИД «Беларуси Владимиром Макеем, в котором он сообщил о введении в стране режима контртеррористической операции. Лукашенко пришлось давать пояснения.
Во время саммита в Астане президент Беларуси объяснил журналистам, что в стране введен режим повышенной террористической опасности.
По его словам, он включает развертывание союзной группировки войск с Россией, причем ее основу составляет белорусская армия.
Владимир Макей утром 14 октября пояснил, что речь идет о проведении мероприятий контртеррористического характера, о чем на этой неделе говорили президент и глава КГБ.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций
Нарышкин: Россия имеет разведданные о диверсиях на «Северных потоках»
Times: в Англии назревает заговор против Лиз Трасс
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций
Семьи 5 погибших мобилизованных в Челябинской области получат по 1 млн рублей