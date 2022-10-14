CNN: SpaceX отказалась финансировать услуги Starlink в Украине

Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX запросила помощи у Пентагона для финансирования Starlink в Украине.

14 октября американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX больше не будет финансировать услуги Starlink, для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет на территории Украины.

Маск утверждает, что поддержка Украины обошлась SpaceX в $80 миллионов и к концу года превысит $100 миллионов, ввиду чего компания американского миллиардера направилась письмо в Пентагон с просьбой выделения более чем $120 миллионов до конца текущего года и около $400 миллионов в течение следующего года, чтобы украинское правительство и ВСУ могли продолжать пользоваться Starlink.