CNN: SpaceX отказалась финансировать услуги Starlink в Украине
2022-10-14
14:03
Компания американского миллиардера Илона Маска SpaceX запросила помощи у Пентагона для финансирования Starlink в Украине.
14 октября американский телеканал CNN сообщил, что возглавляемая Илоном Маском компания SpaceX больше не будет финансировать услуги Starlink, для обеспечения высокоскоростным широкополосным спутниковым доступом в Интернет на территории Украины.
Маск утверждает, что поддержка Украины обошлась SpaceX в $80 миллионов и к концу года превысит $100 миллионов, ввиду чего компания американского миллиардера направилась письмо в Пентагон с просьбой выделения более чем $120 миллионов до конца текущего года и около $400 миллионов в течение следующего года, чтобы украинское правительство и ВСУ могли продолжать пользоваться Starlink.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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