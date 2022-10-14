Лукашенко призвал к мирному решению конфликта в Украине

Президент Беларуси призвал мирно урегулировать конфликт на территории Украины.

Белорусский президент во время саммита глав стран СНГ в Казахстане дал интервью корреспонденту телеканала NBC.

После вопроса о ситуации в Украине Лукашенко вновь повторил, что выступает ща мирное урегулирование ситуации в соседней стране.

Также Лукашенко напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно предлагал сесть за стол переговоров.

"Надо искать пути выхода из ситуации, Путин не единожды предлагал варианты", - приводит БелТА слова Лукашенко.