Лукашенко в интервью NBC озвучил позицию Беларуси по спецоперации в Украине

Президент Беларуси дал интервью американскому телеканалу NBC и высказался по ситуации в Украине.

Александр Лукашенко сейчас находится в Казахстане, где принимает участие в саммите стран СНГ.

Не обошли белорусского президента внимаем и средства массовой информации. У Лукашенко взял интервью корреспондент американского телеканала NBC.

Во время интервью у президента Беларуси спросили о ситуации на территории Украины.

Президент призвал искать мирные пути выхода из сложившейся ситуации. Также Лукашенко заявил, что Путин предлагал сесть за стол переговоров.

"Нужно искать пути выхода из сложившейся ситуации. Путин неоднократно предлагал договориться. Но его, видимо, не хотят слушать и слышать, хотя надо было бы. Это и наша позиция тоже", - заявил Лукашенко.