Лукашенко: Путин никогда не ставил цель использовать ядерное оружие на Украине

Александр Лукашенко оценил вероятность использования Россией ядерного оружия.

16 октября БЕЛТА Новости сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телекомпании NBC,что правительство России во главе с президентом Владимиром Путиным никогда не ставили перед собой цель использовать ядерное оружие на Украине. Однако любое оружие создается для применения , уточнил политик. Белорусский президент подчеркнул, что Москва не раз просила не переходить "красные линии".

Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил,что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений, но ответ будет очень мощный.