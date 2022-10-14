Лукашенко: Путин никогда не ставил цель использовать ядерное оружие на Украине
2022-10-14
14:35
Александр Лукашенко оценил вероятность использования Россией ядерного оружия.
16 октября БЕЛТА Новости сообщили, что президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам телекомпании NBC,что правительство России во главе с президентом Владимиром Путиным никогда не ставили перед собой цель использовать ядерное оружие на Украине. Однако любое оружие создается для применения , уточнил политик. Белорусский президент подчеркнул, что Москва не раз просила не переходить "красные линии".
Ранее сообщалось, что глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил,что в случае ядерной атаки России по территории Украины ЕС обязательно ответит на это с использованием неядерных вооружений, но ответ будет очень мощный.
Опубликовано: Елена Калиновская
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
МО РФ: войска России поразили склад ВСУ с западным оружием в Бродах Львовской области
Путин анонсировал завершение частичной мобилизации в РФ через две недели
Лукашенко: Польша провоцирует США на применение ядерного оружия против РФ и Беларуси
Путин заявил о неготовности к переговорам с Байденом
Орбан: в Европе раскол из-за антироссийских санкций