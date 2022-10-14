Le Figaro: Франция передаст Украине зенитно-ракетные комплексы Crotale

По сообщению издания Le Figaro, французская сторона в ближайшее время намерена передать Вооруженным силами Украины (ВСУ) зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Crotale.

Зенитно-ракетные комплексы Crotale рассчитаны на малую дальность, однако показывали эффективность работы в некоторых конфликтах, где участвовал французский иностранных легион. Кроме того, Франция намерена передать Украине радиолокационные системы GM200.

Правительство Франции рассматривает также возможность поставки реактивных систем залпового огня (РСЗО) LRU для усиления позиций ВСУ на донбасском направлении. Данные РСЗО способны наносить удары на расстоянии до 70 километров, однако о каких комплектах боеприпасов идет речь не сообщается (есть и боеприпасы меньшей дальности).

Несмотря на то, что Франция занимает последнее место в официальном рейтинге поставок вооружения для нужды Вооруженных сил Украины, в последнее время решительность французского правительства по поставкам сильно возросла. Так, власти Франции обещают передать ЗРК, радиолокационные системы и рассматривают вопрос о передаче РСЗО.

Ранее глава Министерства обороны Украины Алексей Резников в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню попросил соглашение о гарантии безопасности для Киева в сфере обороны. Подробности и итоги разговора министров обороны двух стран пока не сообщаются.