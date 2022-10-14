Арестович: на Украину пролился оружейный дождь

Алексей Арестович заявил, что на Украину пролился "золотой оружейный дождь".

14 октября РИА Новости сообщили, что советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что за последние дни на территорию Украины поступило большое количество западного оружия. Министр обороны Украины Алексей Резников в пятницу заявил, что первые поставки зенитных ракетных комплексов NASAMS от США и систем ПВО IRIS-T от Германии прибудут на Украину уже в октябре.

Арестович сообщает о создание интегрированной системы ПВО с комплексами разной дальности и объединенные в единую систему и уже Пентагон заявляет, что будем создавать вот эту систему. Президент Франции обещает поставить Киеву системы ПВО, об этом сообщил советник украинского президента Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина.