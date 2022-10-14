Арестович: за два дня на Украину пролился золотой оружейный дождь

Советник Зеленского Алексей Арестович утверждает, что за два минувших дня Украина получила массу нового оружия.

14 октября Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом Минюстом России), где сообщил, что после двухдневного обстрела Украины со стороны РФ на Киев просыпался золотой оружейный дождь, пришедший с Запада. По словам Арестовича, даже Франция, которая не хотела поставлять Украине системы противовоздушной обороны, согласилась их передать Киеву.

Также Алексей Арестович отметил, что системы ПВО будут переданы Украине из других стран, включая США, которые предоставят ВСУ восемь зенитно-ракетных установок NASAMS.