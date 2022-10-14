Подоляк: Киев обеспечит работу Starlink в Украине без Илона Маска

Украинский политик Михаил Подоляк сообщил, что спутниковый интернет Starlink будет работать в Украине вне зависимости от желания

Представитель офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк прокомментировал новость о том, что Илон Маск отказывается продолжать оплату работы спутникового интернета Starlink на территории Украины. По словам Подоляка, Киев найдёт способ, как обеспечить работу данной системы по всей стране.

Также Михаил Подоляк выразил уверенность, что Маск оплатит работу Starlink в Украине до того, как Киев завершит переговоры о самостоятельной оплате работы интернета, раздаваемого данной компанией.