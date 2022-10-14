Лаппо: НАТО направит диверсантов к границам Беларуси и Украины под видом наблюдателей
2022-10-14
23:46
Глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо оценил предложение Владимира Зеленского о направлении миротворческого контингента к украинским и белорусским границам.
15 октября лидер белорусского Пограничного комитета Анатолий Лаппо сообщил, что Владимир Зеленский предложил направить миротворческий контингент и наблюдателей к границам Украины с Беларусью, однако данная миссия будет представлена исключительно военными из стран НАТО.
По мнению Лаппо, Североатлантический альянс передислоцирует диверсантов к границам Беларуси под видом наблюдателей, чтобы в дальнейшем напасть на Союзное государство в назначенное коллективным Западом время.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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