Лаппо: НАТО направит диверсантов к границам Беларуси и Украины под видом наблюдателей

Глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо оценил предложение Владимира Зеленского о направлении миротворческого контингента к украинским и белорусским границам.

15 октября лидер белорусского Пограничного комитета Анатолий Лаппо сообщил, что Владимир Зеленский предложил направить миротворческий контингент и наблюдателей к границам Украины с Беларусью, однако данная миссия будет представлена исключительно военными из стран НАТО.

По мнению Лаппо, Североатлантический альянс передислоцирует диверсантов к границам Беларуси под видом наблюдателей, чтобы в дальнейшем напасть на Союзное государство в назначенное коллективным Западом время.