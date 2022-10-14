Лаппо: НАТО направит диверсантов к границам Беларуси и Украины под видом наблюдателей

2022-10-14

23:46

Глава Погранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо оценил предложение Владимира Зеленского о направлении миротворческого контингента к украинским и белорусским границам.

15 октября лидер белорусского Пограничного комитета Анатолий Лаппо сообщил, что Владимир Зеленский предложил направить миротворческий контингент и наблюдателей к границам Украины с Беларусью, однако данная миссия будет представлена исключительно военными из стран НАТО.

По мнению Лаппо, Североатлантический альянс передислоцирует диверсантов к границам Беларуси под видом наблюдателей, чтобы в дальнейшем напасть на Союзное государство в назначенное коллективным Западом время.

Опубликовано: Ткачёв Андрей







{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно: