Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели

Бывший министр финансов Британии Квази Квартенг заявил The Times, что ожидает скорой отставки Лиз Трасс.

15 октября газета The Times взяла интервью у бывшего главы Министерства финансов Великобритании Квази Квартенга, который накануне сам подал в отставку из-за несогласия с экономической политикой, проводимой Лиз Трасс на посту британского премьер-министра. По мнению Квартенга, Трасс будет уволена с данной должности через две недели.

Сам Квази Квартенг выразил уверенность, что Лиз Трасс не сможет свалить на него свои просчёты в экономике Великобритании, из-за чего именно простые британцы вынудят Трасс уволиться.