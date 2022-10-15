Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
2022-10-15
09:29
Бывший министр финансов Британии Квази Квартенг заявил The Times, что ожидает скорой отставки Лиз Трасс.
15 октября газета The Times взяла интервью у бывшего главы Министерства финансов Великобритании Квази Квартенга, который накануне сам подал в отставку из-за несогласия с экономической политикой, проводимой Лиз Трасс на посту британского премьер-министра. По мнению Квартенга, Трасс будет уволена с данной должности через две недели.
Сам Квази Квартенг выразил уверенность, что Лиз Трасс не сможет свалить на него свои просчёты в экономике Великобритании, из-за чего именно простые британцы вынудят Трасс уволиться.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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