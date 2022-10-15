Многие страны Евросоюза в июне увеличили экспорт в Россию
2022-10-15
09:34
Согласно статистике, опубликованной РИА «Новости», в июне нынешнего года большинство стран Евросоюза увеличили поставки товаров в Россию.
В частности, объем экспорта из Греции, Швеции, Хорватии, Люксембурга и Ирландии вырос более чем в два раза. Зафиксировано существенное увеличение поставок из Польши, Венгрии, Португалии, Латвии, Дании.
Наиболее высокий показатель экспорта в Россию продемонстрировала Германия, за ней следуют Италия, Польша и Нидерланды. Всего 4 страны ЕС сократили экспорт в РФ. Это Италия, Франция, Бельгия и Румыния.
Опубликовано: Светлана Репина
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