Многие страны Евросоюза в июне увеличили экспорт в Россию

Согласно статистике, опубликованной РИА «Новости», в июне нынешнего года большинство стран Евросоюза увеличили поставки товаров в Россию.

В частности, объем экспорта из Греции, Швеции, Хорватии, Люксембурга и Ирландии вырос более чем в два раза. Зафиксировано существенное увеличение поставок из Польши, Венгрии, Португалии, Латвии, Дании.

Наиболее высокий показатель экспорта в Россию продемонстрировала Германия, за ней следуют Италия, Польша и Нидерланды. Всего 4 страны ЕС сократили экспорт в РФ. Это Италия, Франция, Бельгия и Румыния.