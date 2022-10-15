Илон Маск обвинил Россию в попытках «убить» интернет Starlink в Украине
2022-10-15
09:43
Предприниматель Илон Маск выступил с обвинениями в адрес России, сообщив, что войска РФ мешают работе спутников Starlink на Украине.
15 октября Илон Маск написал новый пост в мессенджере Twitter, где сообщил, что российские военные осуществляют регулярные попытки лишить Украину спутникового интернета Starlink, систематически нарушая их работу. По данным Маска, Москва тратит внушительные сумму на ликвидацию Starlink в Украине.
Также накануне Илон Маск признался, что он более не может финансировать работу Starlink на территории Украины, из-за чего бизнесмен сделал запрос в Пентагон с просьбой о помощи.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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