Илон Маск обвинил Россию в попытках «убить» интернет Starlink в Украине

Предприниматель Илон Маск выступил с обвинениями в адрес России, сообщив, что войска РФ мешают работе спутников Starlink на Украине.

15 октября Илон Маск написал новый пост в мессенджере Twitter, где сообщил, что российские военные осуществляют регулярные попытки лишить Украину спутникового интернета Starlink, систематически нарушая их работу. По данным Маска, Москва тратит внушительные сумму на ликвидацию Starlink в Украине.

Также накануне Илон Маск признался, что он более не может финансировать работу Starlink на территории Украины, из-за чего бизнесмен сделал запрос в Пентагон с просьбой о помощи.