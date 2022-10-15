Reuters: Владимир Путин приостанавливает частичную мобилизацию
2022-10-15
10:35
В России приостановлена мобилизация в связи с началом осеннего призыва, сообщает агентство Reuters.
В рамках этой акции планируется призвать около 120 тысяч человек. В свою очередь СМИ отмечают, что Кремль пытается разными методами выиграть время и добиться прекращения огня в Украине.
Агентство отмечает, что Владимир Путин объявил, что "частичная мобилизация" закончится "примерно через две недели", и в то же время будет "перенесен на более ранний осенний призыв". Reuters напоминает, что ранее Путин перенес призыв с 1 октября на 1 ноября, вероятно, из-за того, что призывные комиссии были заняты мобилизацией.
"Вероятно, Путин хочет остановить или прекратить свою частичную мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические ресурсы для призыва", — заключают аналитики.
Источник указывает, что осенний призыв предусматривает призыв 120 тысяч человек российских мужчин.
В то время как российское законодательство не позволяет отправлять призывников за границу, Москва теперь считает присоединенные украинские территории своими, и поэтому легализует использование призывников на передовой.
Опубликовано: Николай Скира
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