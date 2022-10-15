Reuters: Владимир Путин приостанавливает частичную мобилизацию

В России приостановлена ​​мобилизация в связи с началом осеннего призыва, сообщает агентство Reuters.

В рамках этой акции планируется призвать около 120 тысяч человек. В свою очередь СМИ отмечают, что Кремль пытается разными методами выиграть время и добиться прекращения огня в Украине.

Агентство отмечает, что Владимир Путин объявил, что "частичная мобилизация" закончится "примерно через две недели", и в то же время будет "перенесен на более ранний осенний призыв". Reuters напоминает, что ранее Путин перенес призыв с 1 октября на 1 ноября, вероятно, из-за того, что призывные комиссии были заняты мобилизацией.

"Вероятно, Путин хочет остановить или прекратить свою частичную мобилизацию, чтобы высвободить бюрократические ресурсы для призыва", — заключают аналитики.

Источник указывает, что осенний призыв предусматривает призыв 120 тысяч человек российских мужчин.

В то время как российское законодательство не позволяет отправлять призывников за границу, Москва теперь считает присоединенные украинские территории своими, и поэтому легализует использование призывников на передовой.