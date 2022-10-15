Пленный майор ВСУ признался в мародёрстве в Мариуполе

Пленный майор признался в мародерствах украинских военных в Мариуполе в символике ВС РФ.

15 октября РИА Новости сообщили, что находящийся в заключении заместитель командира первого отдельного батальона морской пехоты украинских войск майор Николай Мищенко рассказал, что его батальон находился на Заводе Ильича в Мариуполе. Военные осуществляли вылазки в город. Группы были по 10-12 человек, которые нацепляли на себя белые ленточки и выдавали себя за российских военных.

Пленный боец уточнил, что украинские военные хотели ввести мирное население в панику и осуществляли мародерские действия. Обратно военные приносили еду и сигареты, которых не было на заводах, где они базировались.