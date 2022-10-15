Стремоусов заявил о наступлении ВСУ на Херсонскую область
2022-10-15
11:33
Заместитель главы Херсонской области Стремоусов заявил о наступлении ВСУ на регион.
Вооруженные силы Украины вот уже несколько дней пытаются провести наступление на территории Херсонской области.
Об этом рассказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
При этом одним из главных направлений активности украинских националистов является важная дорога Дудчаны-Берислав.
"ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, одно из направлений наступления — дорога Дудчаны-Берислав, заявил Стремоусов", - пишут "Известия".
Опубликовано: Николай Скира
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