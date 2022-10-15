Стремоусов заявил о наступлении ВСУ на Херсонскую область

Заместитель главы Херсонской области Стремоусов заявил о наступлении ВСУ на регион.

Вооруженные силы Украины вот уже несколько дней пытаются провести наступление на территории Херсонской области.

Об этом рассказал заместитель главы Военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

При этом одним из главных направлений активности украинских националистов является важная дорога Дудчаны-Берислав.

"ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области, одно из направлений наступления — дорога Дудчаны-Берислав, заявил Стремоусов", - пишут "Известия".