Стремоусов: ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области

Замглавы администрации Херсонской области Кипилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пытаются начать наступление.

В субботу днем РИА Новости сообщили, что заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил о том, что украинские военные пытаются начать наступление в Херсонской области, одно из направлений наступления это дорога Дудчаны-Берислав.

Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей при их желании в другие регионы России, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов.