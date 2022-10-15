Стремоусов: ВСУ пытаются начать наступление в Херсонской области
2022-10-15
11:42
Замглавы администрации Херсонской области Кипилл Стремоусов сообщил, что ВСУ пытаются начать наступление.
В субботу днем РИА Новости сообщили, что заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале сообщил о том, что украинские военные пытаются начать наступление в Херсонской области, одно из направлений наступления это дорога Дудчаны-Берислав.
Ранее сообщалось, что губернатор Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству Российской Федерации с просьбой помочь в организации выезда жителей при их желании в другие регионы России, чтобы обезопасить их от последствий украинских ракетных ударов.
Опубликовано: Елена Калиновская
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