ВС РФ сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской АЭС

2022-10-15

13:53

В Минобороны РФ заявили, что российские военные сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе ЗАЭС в Энергодаре.

15 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о срыве российским военнослужащими попытки речной десантной операции Вооружённых сил Украины.

Конашенков уточнил, что ночью с 13 на 14 октября служащие ВС РФ поразили позиции украинских солдат во время подготовки к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.

Опубликовано: Диана Мудреченко







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