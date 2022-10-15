ВС РФ сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской АЭС
2022-10-15
13:53
В Минобороны РФ заявили, что российские военные сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе ЗАЭС в Энергодаре.
15 октября официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о срыве российским военнослужащими попытки речной десантной операции Вооружённых сил Украины.
Конашенков уточнил, что ночью с 13 на 14 октября служащие ВС РФ поразили позиции украинских солдат во время подготовки к проведению речной десантной операции в районе Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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ВС РФ сорвали подготовку ВСУ к речной десантной операции в районе Запорожской АЭС
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