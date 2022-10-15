Гладков: ВСУ обстреляли нефтебазу под Белгородом, запасы топлива горят

Глава Белгородской области Гладков сообщил о "прилете" по местной нефтебазе.

Губернатор Белгородской области Гладков в своем официальном телеграм-канале сообщил об обстреле региона со стороны ВСУ.

По заявлению Гладкова, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгород, а несколько снарядов попали по нефтебазе.

Как сообщил Гладков, на объекте начался пожар, но возгорание уже локализовано и угрозы его распространения нет.

"У нас опять обстрел. Один из снарядов попал в нефтебазу на территории Белгородского района. Нахожусь на месте происшествия. МЧС уже борется с огнем. Угрозы распространения нет. Буду держать вас в курсе", - заявил Гладков.

Напомним, что вчера также был обстрелян Белгород. Украинские войска нанесли удары по городской ТЭЦ.