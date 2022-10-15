Снаряд украинской армии попал в нефтебазу в Белгородской области

Власти Белгородской области сообщили о попадании снаряда украинской армии в нефтебазу.

В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе из-за попадания снаряда.

"У нас опять обстрел. Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района", — сказал он.

Гладков пояснил, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Ранее сообщалось о восьми взрывах в самом центре Белгорода.