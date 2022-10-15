Снаряд украинской армии попал в нефтебазу в Белгородской области
2022-10-15
16:06
Власти Белгородской области сообщили о попадании снаряда украинской армии в нефтебазу.
В своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе из-за попадания снаряда.
"У нас опять обстрел. Снаряд попал в нефтебазу на территории Белгородского района", — сказал он.
Гладков пояснил, что сотрудники МЧС прибыли на место происшествия и приступили к тушению пожара. Ранее сообщалось о восьми взрывах в самом центре Белгорода.
Опубликовано: Максим Алексеев
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