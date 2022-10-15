Лукашенко: Беларусь участвует в военной операции в Украине
2022-10-15
16:36
Белорусский президент рассказал в интервью NBC о роли страны в спецоперации.
На саммите глав стран СНГ президент Беларуси Александр Лукашенко дал интервью американскому телеканалу NBC.
Во время разговора с корреспондентом американского канала была затронута тема ситуации в Украине.
По словам президента Республики Беларусь, страна хоть и принимает участие в спецоперации, но не убивает людей.
"Мы участвуем в военной операции. Мы поддерживаем Россию, но мы не убивали никого и не собираемся. Вступать в военные действия мы не будем, но нас и не просят", - заявил президент.
Опубликовано: Николай Скира
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