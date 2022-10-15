Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно разрешить за неделю
2022-10-15
16:47
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал способ разрешения конфликта на Украине.
В субботу днем РИА Новости сообщили, что в интервью американской телекомпании NBC президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине можно урегулировать за неделю, но при условии согласия Соединенных Штатов Америки и Великобритании на переговоры.
Лукашенко напомнил о первых попытках переговоров о перемирии, состоявшихся после начала российской операции весной этого года, но не увенчавшихся подписанием каких-либо документов. Белорусский лидер призывает прежде остановить конфликт, а потом уже разбираться кто прав, а кто виноват, говорится в интервью.
Опубликовано: Елена Калиновская
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