WP: между США и Европой нарастает напряжение из-за Украины

В США рассказали, что между странами Запада нарастает напряженность из-за поддержки Украины.

15 октября The Washington Post сообщает, что министр финансов Соединенных Штатов Америки Джэнет Йеллен несколько раз на этой неделе призывала своих международных коллег ускорить и увеличить финансовую поддержку Киева, к ее просьбам присоединился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Однако представитель Европейской комиссии Нёйтс Верле не согласилась со словами министра финансов США и напомнила о предыдущей поддержке Киева со стороны ЕС заявив, что Евросоюз намерен помогать Украине в долгосрочной перспективе добавив, что для Евросоюза это не гонка и не конкурс красоты.