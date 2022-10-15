WP: между США и Европой нарастает напряжение из-за Украины
2022-10-15
17:13
В США рассказали, что между странами Запада нарастает напряженность из-за поддержки Украины.
15 октября The Washington Post сообщает, что министр финансов Соединенных Штатов Америки Джэнет Йеллен несколько раз на этой неделе призывала своих международных коллег ускорить и увеличить финансовую поддержку Киева, к ее просьбам присоединился президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль.
Однако представитель Европейской комиссии Нёйтс Верле не согласилась со словами министра финансов США и напомнила о предыдущей поддержке Киева со стороны ЕС заявив, что Евросоюз намерен помогать Украине в долгосрочной перспективе добавив, что для Евросоюза это не гонка и не конкурс красоты.
Опубликовано: Елена Калиновская
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