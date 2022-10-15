Маск: спутники Starlink стали главным преимуществом Украины на поле боя
2022-10-15
20:32
Илон Маск утверждает, что принадлежащие его компании SpaceX спутники Starlink обеспечивают ключевое преимущество украинских военных в конфликте с Россией.
Вечером субботы Илон Маск прокомментировал новость о том, что он более не намерен спонсировать работу спутникового интернета Starlink на территории Украины, заявив, что оплата функционирования Starlink не превысит для Киева стоимости одной новой спутниковой системы класса GPS.
При этом Маск отметил, что технология GPS является бесполезной в Украине во время спецоперации, поскольку успешно глушится российскими экспертами, в то время как Starlink является главным преимуществом ВСУ перед Россией на поле боя, поскольку стабильно предоставляет украинским солдатам доступ в интернет, используемый в том числе для высокоточного наведения ракет и артиллерии с беспилотниками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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