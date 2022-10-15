Франция пообещала подготовить 2 тысячи украинских военных

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал в интервью Le Parisien, что в военных частях страну будут проходить подготовку 2 тысячи украинских военных.

От отметил, что план этой подготовки утвержден президентом Франции Эммануэлем Макроном. Солдаты из Украины будут находиться во французских воинских частях несколько недель.

Министр рассказал, что ранее во Франции проходили подготовку артиллеристы украинских вооруженных сил. Их учили пользоваться гаубицами Caesar, переданными французской стороной. Кроме того, создан фонд на 100 миллионов евро для закупки вооружений, которые будут поставляться на Украину.