МО РФ: выходцы из СНГ совершили теракт на полигоне Белгородской области, убив 11 человек
2022-10-15
22:21
Министерство обороны России сообщило о террористическом акте на полигоне Западного военного округа.
Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области два выходца из стран СНГ совершили теракт, открыв огонь по мобилизованным во время учебных занятий, убив одиннадцать человек и ранив ещё пятнадцать россиян.
По данным некоторых СМИ, инцидент произошёл на полигоне 138-го мотострелкового батальона в Белгороде, а сам теракт совершён двумя гражданами Таджикистана. Также в Минобороны РФ утверждают, что двух террористов удалось ликвидировать ответным огнём.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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