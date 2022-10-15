МО РФ: выходцы из СНГ совершили теракт на полигоне Белгородской области, убив 11 человек

Министерство обороны России сообщило о террористическом акте на полигоне Западного военного округа.

Пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что на полигоне Западного военного округа в Белгородской области два выходца из стран СНГ совершили теракт, открыв огонь по мобилизованным во время учебных занятий, убив одиннадцать человек и ранив ещё пятнадцать россиян.

По данным некоторых СМИ, инцидент произошёл на полигоне 138-го мотострелкового батальона в Белгороде, а сам теракт совершён двумя гражданами Таджикистана. Также в Минобороны РФ утверждают, что двух террористов удалось ликвидировать ответным огнём.