Минобороны РФ заявило о теракте на военном полигоне под Белгородом, убито 11 мобилизованных
2022-10-15
22:38
Министерство обороны Российской Федерации подтвердило появившуюся в сети информацию о серьёзнейшем инциденте на военном полигоне в Белгородской области.
Как пишут различные источники, там во время занятий по огневой подготовке трое мобилизованных военных открыли стрельбу по другим солдатам. Есть убитые, и довольно много раненых.
"На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт", — говорится в официальном заявлении Минобороны России.
По официальным данным 11 человек были убиты, а еще 15 ранены.
Впрочем, во сообщениям различных СМИ разнится и число жертв. Некоторые называют число 22, когда пишут об убитых. Также сообщается, что двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, а один сбежал.
Согласно неофициальной информации, конфликт мог произойти на религиозной почве, а стрелявшими были выходцы из Таджикистана.
Опубликовано: Николай Скира
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