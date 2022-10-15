Минобороны РФ заявило о теракте на военном полигоне под Белгородом, убито 11 мобилизованных

Министерство обороны Российской Федерации подтвердило появившуюся в сети информацию о серьёзнейшем инциденте на военном полигоне в Белгородской области.

Как пишут различные источники, там во время занятий по огневой подготовке трое мобилизованных военных открыли стрельбу по другим солдатам. Есть убитые, и довольно много раненых.

"На полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершён террористический акт", — говорится в официальном заявлении Минобороны России.

По официальным данным 11 человек были убиты, а еще 15 ранены.

Впрочем, во сообщениям различных СМИ разнится и число жертв. Некоторые называют число 22, когда пишут об убитых. Также сообщается, что двое из трёх стрелков убиты ответным огнём, а один сбежал.

Согласно неофициальной информации, конфликт мог произойти на религиозной почве, а стрелявшими были выходцы из Таджикистана.