Илон Маск: Starlink продолжит бесплатно работать для нужд Украины
2022-10-15
22:57
Глава компании SpaceX Илон Маск заявил, что его спутники продолжать работать для Украины.
Миллиардер и основатель космической компании SpaceX Илон Маск раскрыл новые подробности ситуации со спутниками над Украиной.
Ранее Илон Маск заявил, что его компании больше не в состоянии финансировать бесплатное использование спутников Украиной.
Затем появилась информация о том, что Маска вызвали в Пентагон и провели с ним переговоры.
Сейчас же он в своих социальных сетях написал, что Starlink все же продолжит бесплатно работать доя Украины. При этом в написанном Маском тексте явно видно, что решение принимал не он сам, как и то, что он недоволен.
"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - написал Маск.
Опубликовано: Николай Скира
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