Итальянцы протестуют против поставок оружия Украине и антироссийских санкций
2022-10-15
23:13
В нескольких городах Италии начались протесты против действий властей в связи с российско-украинским конфликтом.
Итальянцы возмущены поставками оружия на Украину и введением антироссийских санкций. Участники крупной акции в Риме потребовали решить проблемы с резким подорожанием энергоносителей и продуктов питания.
По словам бывшего зампрокурора Палермо Антонио Ингройа, около 60% итальянцев выступают против поставок оружия на Украину. В Вероне аналогичную петицию подписали сотни человек. Участники акции заявили, что не хотят быть соучастниками войны, которую НАТО ведет против России.
Опубликовано: Светлана Репина
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