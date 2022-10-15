Итальянцы протестуют против поставок оружия Украине и антироссийских санкций

В нескольких городах Италии начались протесты против действий властей в связи с российско-украинским конфликтом.

Итальянцы возмущены поставками оружия на Украину и введением антироссийских санкций. Участники крупной акции в Риме потребовали решить проблемы с резким подорожанием энергоносителей и продуктов питания.

По словам бывшего зампрокурора Палермо Антонио Ингройа, около 60% итальянцев выступают против поставок оружия на Украину. В Вероне аналогичную петицию подписали сотни человек. Участники акции заявили, что не хотят быть соучастниками войны, которую НАТО ведет против России.