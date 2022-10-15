Пентагон заставил Илона Маска продолжить бесплатно предоставлять Украине спутники Starlink

Илон Маск все-таки продолжит финансировать бесплатный спутниковый интернет для Украины.

Компания SpaceX будет и дальше предоставлять Украине интернет со своих спутников Starlink.

При этом ранее Илон Маск уведомил Пентагон о том, что его компания больше не может бесплатно предоставлять Украине спутники.

При .том в Пентагоне возмутились отказом Маска работать себе в убыток. Спустя некоторое время Маск опубликовал твитт, в котором заявил, что продолжит финансировать спутники для Украины.

"Черт с ним… хотя Starlink все еще теряет деньги, а другие компании получают миллиарды долларов налогоплательщиков, мы просто продолжим бесплатно финансировать правительство Украины", - заявил Маск.