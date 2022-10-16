МИД обвинил Германию в отсутствии реакции на нападение на посольство России

2022-10-16

00:54

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила ФРГ в том, что должной реакции на вандальное нападение на посольство России в Берлине так и не последовало.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Германия должным образом так и не отреагировала на нападение злоумышленников на дипломатическое представительство России в Берлине.

"Возмущает отсутствие адекватной реакции властей ФРГ на акты вандализма в отношении российского посольства в Берлине", — сказала Захарова.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что соответствующая нота протеста уже направлена во внешнеполитическое ведомство Германии.

Опубликовано: Максим Алексеев







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