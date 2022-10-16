МИД Китая рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Украину
2022-10-16
01:17
Китайский МИД призвал граждан Поднебесной быстрее покинуть территорию Украины.
Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики обратилось к гражданам страны, которые проживают на территории Украины.
Китайское внешнеполитическое ведомство рекомендовало всем своим согражданам как можно быстрее покинуть страну.
Вероятное, такое заявление связано с ситуацией, которая складывается в Украине в последние несколько месяцев.
"МИД Китая призывает своих граждан на Украине немедленно покинуть страну", - приводят "Известия" заявление китайского МИДа.
Опубликовано: Николай Скира
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