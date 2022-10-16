МИД Китая рекомендовал гражданам страны немедленно покинуть Украину

Китайский МИД призвал граждан Поднебесной быстрее покинуть территорию Украины.

Министерство иностранных дел Китайской Народной Республики обратилось к гражданам страны, которые проживают на территории Украины.

Китайское внешнеполитическое ведомство рекомендовало всем своим согражданам как можно быстрее покинуть страну.

Вероятное, такое заявление связано с ситуацией, которая складывается в Украине в последние несколько месяцев.

"МИД Китая призывает своих граждан на Украине немедленно покинуть страну", - приводят "Известия" заявление китайского МИДа.