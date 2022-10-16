Глава Газпрома Миллер обвинил ЕС в нарушении договоров о покупке газа
2022-10-16
13:33
Генеральный директор российской компании «Газпром» Алексей Миллер высказался и введении потолка цен на поставки газа в Европу.
Введение потолка цен на газ нарушает условия контрактов, которое влечет за собой прекращение поставок, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — передают Известия.
25 сентября министры энергетики 15 стран Евросоюза направили совместное обращение в Европейскую комиссию, в котором выступили за введение потолка цен на весь газ импортируемый в ЕС.
"Потолок цен, которого с самого начала просили все больше государств-членов, является единственной мерой, которая поможет каждому государству-члену смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями и создать базу на случай возможных перебоев в поставках, а также ограничить дополнительные прибыли в этом секторе", - говорится в письме.
Также напомним, что Олег Устенко, советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам, призвал ввести потолок цен на нефть из РФ не выше 20 долларов за баррель.
Опубликовано: Дарья Васнецова
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