Армия России пресекла попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении
2022-10-16
17:05
Минобороны России сообщило о срыве наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.
В Министерстве обороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении пресечена попытка наступления украинской армии. Подразделения ВСУ намеревались прорваться вперед форсировать реку Жеребец, но были остановлены ударами ракетных войск и артиллерии.
"На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии была пресечена попытка подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец, а также выдвинуться в районе Торского лесничества", — говорится в сводке.
В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе боев украинская армия потеряла более 20 военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РФ: 11 солдат убиты при теракте в Белгороде на учебном полигоне ЗВО
Голый мужчина гулял по автодороге в Анапе и попал в больницу
Times: экс-глава Минфина Британии прогнозирует отставку Трасс через 2 недели
Рогов: Киев сменил план по захвату Запорожской АЭС
Воздушная тревога по всей Украине объявлена из-за пуска ракет Х-101 из Каспия