Армия России пресекла попытку наступления ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны России сообщило о срыве наступления ВСУ на Краснолиманском направлении.

В Министерстве обороны России сообщили, что на Краснолиманском направлении пресечена попытка наступления украинской армии. Подразделения ВСУ намеревались прорваться вперед форсировать реку Жеребец, но были остановлены ударами ракетных войск и артиллерии.

"На Краснолиманском направлении ударами ракетных войск и артиллерии была пресечена попытка подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец, а также выдвинуться в районе Торского лесничества", — говорится в сводке.

В оборонном ведомстве рассказали, что в ходе боев украинская армия потеряла более 20 военнослужащих и четыре бронированных автомобиля.