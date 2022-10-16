В украинском МИДе заявили, что князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Украина должна вступить в ЕС.

16 октября пресс-служба Министерства иностранных дел Украины в аккаунте Twitter заявила о том, что в XX веке князь новгородский, великий князь киевский Владимир Святославич не просто крестил Русь, но и избрал путь современного развития Украины.

Украинские дипломаты считают, что в 988 году князь Владимир обратил Киевскую Русь в христианство и решил, что Украина должна стать полноправным членом Европейского союза, который был организован 1993 году.