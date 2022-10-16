Госпогранкомитет Беларуси привлёк дополнительные силы для охраны границы с Украиной
2022-10-16
21:31
Представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский рассказал об использовании дополнительных сил для защиты государственных границ страны.
16 октября официальный представитель белорусского государственного пограничного комитета Антон Бычковский сообщил, что ведомство задействовало укреплённые погранотряды и манёвренные группы пограничников для усиления охраны границы Беларуси с Украиной, поскольку украинские войска интенсифицировали разведывательную деятельность в приграничной полосе.
Примечательно, что ранее Александр Лукашенко заявил о напряжённой обстановке на границе Беларуси с украинским государством, отметив, что ситуация не требует паники.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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