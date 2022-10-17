Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины после серии взрывов в стране

17 октября во всех регионах Украины были включены сигналы воздушной тревоги.

Утром понедельника ряд украинских информационных издания включая Telegram-каналы "УНИАН" и "Прямой" сообщили, что во всех без исключения областях Украины объявлена воздушная тревога. Изначально сигналы тревоги звучали лишь в Киевской и Сумской области, поскольку в данных городах Украины прозвучала серия громких взрывов.

Позднее воздушная тревога распространилась на Полтавскую, Одесскую, Сумскую, Винницкую, Ивано-Франковскую и прочие области Украины из-за риска атак дронов-камикадзе.