Воздушная тревога объявлена во всех областях Украины после серии взрывов в стране
2022-10-17
09:43
17 октября во всех регионах Украины были включены сигналы воздушной тревоги.
Утром понедельника ряд украинских информационных издания включая Telegram-каналы "УНИАН" и "Прямой" сообщили, что во всех без исключения областях Украины объявлена воздушная тревога. Изначально сигналы тревоги звучали лишь в Киевской и Сумской области, поскольку в данных городах Украины прозвучала серия громких взрывов.
Позднее воздушная тревога распространилась на Полтавскую, Одесскую, Сумскую, Винницкую, Ивано-Франковскую и прочие области Украины из-за риска атак дронов-камикадзе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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