Daily Mail: британцев встревожило заявление Путина о НАТО

2022-10-17

10:35

Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о риске глобальной катастрофы из-за НАТО.

17 октября РИА Новости сообщили, что читатели британской газеты Daily Mail согласились с высказыванием российского президента Владимира Путина о том, что в случае прямого столкновения России и НАТО приведет к глобальной катастрофе. Британцев напугал такой сценарий развития событий.

Многие читатели на страницах Daily Mail высказались в поддержку российского президента и не допустимости прямого конфликта между Россией и НАТО. Ранее президент США Байден заявил на мероприятии Демократической партии, что мир впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году столкнулся с реальной угрозой уничтожения мира.

Опубликовано: Елена Калиновская







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