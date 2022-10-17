Daily Mail: британцев встревожило заявление Путина о НАТО

Читатели Daily Mail поддержали заявление Путина о риске глобальной катастрофы из-за НАТО.

17 октября РИА Новости сообщили, что читатели британской газеты Daily Mail согласились с высказыванием российского президента Владимира Путина о том, что в случае прямого столкновения России и НАТО приведет к глобальной катастрофе. Британцев напугал такой сценарий развития событий.

Многие читатели на страницах Daily Mail высказались в поддержку российского президента и не допустимости прямого конфликта между Россией и НАТО. Ранее президент США Байден заявил на мероприятии Демократической партии, что мир впервые со времен Карибского кризиса в 1962 году столкнулся с реальной угрозой уничтожения мира.