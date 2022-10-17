ООН Comtrade: бедные страны мира получили только 19% украинского зерна

Платформа ООН Comtrade обнародовала данные, согласно которым доля развитых стран мира составила 81% от общего объема экспорта украинского зерна.

Платформа ООН Comtrade опубликовала данные из которых следует, что страны с развитой экономикой стали главными покупателями украинского зерна. Доля бедных стран в объеме экспорта сельхозпродукции из Украины всего 19%.

Из приведенных сведений можно сделать вывод, что объемы поставок на зарубежные рынки сократились на 43%, в сравнении с показателями прошлого года. В 2021 году Украина поставляла зерно на сумму более 1,3 миллиарда долларов, в текущем - 771 миллион долларов.

Примечательно, что западные страны нарастили экспорт зерна. Так Румыния увеличила закупку зерна из Украины в полторы тысячи раз. С 213,4 тысячи долларов в 2021 году до 314 миллионов долларов в 2022 году. Также увеличили экспорт Польша и Турция.