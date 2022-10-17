The Hill: ОПЕК+ и Саудовская Аравия отвесили пощечину Байдену решением по нефти
2022-10-17
11:15
Издание The Hill утверждает, что решение Саудовской Аравии и нефтяного картеля ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стало пощёчиной Джо Байдену.
17 октября журналисты американской газеты The Hill опубликовали статью, в которой назвали пощёчиной Джозефу Байдену решение ОПЕК+ и Саудовской Аравии сократить нефтедобычу вопреки тому факту, что летом президент США лично ездил на Восток в попытках убедить местных лидеров увеличить добычу нефти для снижения цен на топливо в американском государстве.
Публицисты The Hill сходятся во мнении, что как и Байден, Конгресс Соединённых Штатов неприятно удивлён решением Саудовской Аравии по нефти и готовит ответные меры вплоть да прекращения поставок американских вооружений этой стране.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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