The Hill: ОПЕК+ и Саудовская Аравия отвесили пощечину Байдену решением по нефти

Издание The Hill утверждает, что решение Саудовской Аравии и нефтяного картеля ОПЕК+ по сокращению добычи нефти стало пощёчиной Джо Байдену.

17 октября журналисты американской газеты The Hill опубликовали статью, в которой назвали пощёчиной Джозефу Байдену решение ОПЕК+ и Саудовской Аравии сократить нефтедобычу вопреки тому факту, что летом президент США лично ездил на Восток в попытках убедить местных лидеров увеличить добычу нефти для снижения цен на топливо в американском государстве.

Публицисты The Hill сходятся во мнении, что как и Байден, Конгресс Соединённых Штатов неприятно удивлён решением Саудовской Аравии по нефти и готовит ответные меры вплоть да прекращения поставок американских вооружений этой стране.