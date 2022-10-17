Бербок заявила о санкциях Евросоюза против иранской полиции нравов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что ЕС введет санкции против иранской полиции нравов, сообщает Немецкое агентство печати в понедельник.

По информации агентства, заявление прозвучало в кулуарах встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге.

Цель санкций состоит в том, чтобы привлечь к ответственности лиц, которых в ЕС обвинили в преступлениях против женщин в Иране.

Ранее сообщалось, что полиция нравов Ирана арестовала 16 сентября 22-летнюю Махсу Амини, иранку курдского происхождения. Женщину обвинили в появлении в общественном месте без хиджаба. Позже она умерла при невыясненных обстоятельствах, якобы из-за болезни. Смерть Амини вызвала волну протестов в Иране и других странах мира против политики руководства этой исламской страны.