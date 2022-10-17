Минобороны Беларуси: На границе готовятся оборонительные позиции

Белорусское оборонное ведомство сообщает о проведении мероприятий по подготовке обороны на границе.

Белорусские войска проводят подготовку позиций для ведения оборонительных боевых действий на государственной границе.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Республики Беларусь. Отмечается, что войска оборудуют позиции для ведения огня из техники и стрелкового оружия.

Также отмечается, что мосты, переезды и железнодорожные пути взяты под охрану.

"С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", -сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили также о проведении ротации личного состава на границе.