Минобороны Беларуси: На границе готовятся оборонительные позиции

2022-10-17

12:19

Белорусское оборонное ведомство сообщает о проведении мероприятий по подготовке обороны на границе.

Белорусские войска проводят подготовку позиций для ведения оборонительных боевых действий на государственной границе.

Об этом рассказали в Министерстве обороны Республики Беларусь. Отмечается, что войска оборудуют позиции для ведения огня из техники и стрелкового оружия.

Также отмечается, что мосты, переезды и железнодорожные пути взяты под охрану.

"С целью недопущения диверсий и провокаций под охрану взяты мосты, переезды, железнодорожные пути, оборудованы позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники", -сообщили в ведомстве.

В Минобороны заявили также о проведении ротации личного состава на границе.

Опубликовано: Николай Скира







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